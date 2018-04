Porsche plant nieuw museum in Stuttgart

Door: BV

orsche gaat naast haar productie-eenheid in het Duitse Zuffenhausen (Stuttgart) een nieuw museum bouwen. Het definitieve design werd intussen door een jury gekozen uit een totaal van 170 inzendingen van grote architectenbureau’s uit Europa. Uiteindelijk haalde het ontwerp van Delugan Meissl uit Wenen het. Het nieuwe museum zal verreizen op Porscheplatz, waar men nog dit jaar aan de bouw begint. Die zal naar schatting twee jaar duren en ongeveer € 50 miljoen kosten. Het huidige Porsche-museum stelt een 20-tal wagens tentoon en ontvangt jaarlijks 80.000 gasten, maar is te klein geworden. Het nieuwe gebouw moet plaats bieden aan minstens 80 wagens en 200.000 bezoekers kunnen ontvangen. Daartoe is alvast een ondergrondse parking met 300 plaatsen voorzien.

Porsche zal in het museum eveneens plaats voorzien voor een winkel, een restaurant en bar. De tentoonstelling zelf moet een overzicht geven van de geschiedenis van het merk sinds 1948 op een oppervlakte van 5.000m². Daarnaast wil het merk het gebouw ook gebruiken voor voorstellingen, events en persconferenties.