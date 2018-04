Saab houdt bestuurders in de gaten

Door: BV

aab heeft een nieuw veiligheidssysteem ontwikkeld dat de bewegingen van de ogen en het hoofd van de man of vrouw achter het stuur in de gaten houdt en voorkomt dat de aandacht voor het verkeer verslapt. Het systeem heeft tot doel de blik van de bestuurder op de weg te houden en het risico op een menselijke fout te beperken.

Twee in de wagen gemonteerde miniatuurcamera’s (één in de A-stijl en één in het midden van het dashboard) geven een infraroodbeeld van het hoofd van de bestuurder. Zodra die de blik verwijderd van wat Saab de “primary attention zone” noemt, in feite het centrale deel van de voorruit voor de bestuurder, wordt een timer geactiveerd. Als de aandacht van de bestuurder gedurende meer dan twee seconden verslapt, weerklinkt een geluidssignaal. Wordt er dan nog niet gereageerd, dan wordt de auto even afgeremd via het ESP-systeem.

Omdat het systeem gebruik maakt van infraroodbeelden kan er rekening gehouden worden met onder meer de verhouding tussen de feitelijke kijkrichting en de stand van het hoofd. Op die manier voorkomt Saab het nodeloos activeren van het systeem wanneer de bestuurder in de achteruitkijkspiegel kijkt of een bocht inkijkt. Het systeem houdt ook rekening met de snelheid en de verschillen in aandachtszone tussen bijvoorbeeld een verstedelijkte omgeving en een autosnelweg. In theorie kan het systeem zelfs samenwerken met de GPS-installatie in de wagen.

In een doorontwikkelde versie kunnen, vooral op basis van de infraroodbeelden, meerdere toepassingen ontwikkeld worden. Saab heeft het onder meer over een waarschuwingssysteem tegen inslapen, automatische instellingen van de auto (infraroodbeelden zijn uniek en kunnen dus gekoppeld worden aan verschillende parameters als radiostations, zetelpositie en dergelijke meer) en slimmere airbags.

Een beslissing om de technologie ook effectief in productie te nemen is nog niet gevallen. Saab en SmartEye AB (dat de optische technologie ontwikkelt) zijn echter wel van mening dat het zowel relatief goedkoop als haalbaar en doeltreffend zou zijn. De ingenieurs bij Saab werken voorlopig aan een fijne afstelling van de timing van het geluidssignaal en de aard van het uiteindelijke waarschuwingssysteem. De voorkeur van het merk gaat voorlopig uit naar het licht activeren van de remmen, waarbij de remlichten niet oplichten.