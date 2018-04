Wiesmann GT eindelijk in productie

Door: BV

n 2003 stelde Wiesmann op het Autosalon van Frankfurt een prototype van de GT voor met de melding dat het model waarschijnlijk nog datzelfde jaar in productie zou gaan. Het heeft wat langer geduurd, maar op de RAI in Amsterdam zal volgende maand nu toch de definitieve productieversie staan blinken. Die wijkt nauwelijks af van de GT die twee jaar geleden werd gepresenteerd. Wiesmann is vooral actief in de autosport, bouwt hardtops voor verschillende merken en heeft reeds een exclusieve Roadster in de catalogus staan. De GT is met een lengte van 4,23m, een breedte van 1,85m en een hoogte van 1,16m echter dik 10cm breder en 40cm langer dan het open model.

Het kunststof koetswerk wordt op een aluminium chassis gemonteerd. Tussen de voorwielen zit een 4.398cc grote V8 van BMW-origine. Die wordt door de constructeur ongemoeid gelaten en levert dan ook de standaardwaarden; 333pk en 450Nm. Die kracht wordt door een handgeschakelde zesbak naar de achterwielen geleid. Voornamelijk dankzij de gewichtsvriendelijke technieken spurt de exclusieve tweezitter naar 100km/u in 4,6 seconden. De topsnelheid zou 280km/u bedragen.