Zeszitter SUV van Suzuki

egin december al kondigde Suzuki aan dat het op het Salon van Detroit met een studiemodel voor een sportieve SUV op de proppen zou komen. Intussen is het model, Concept X, voorgesteld. In het interieur vinden we zes individuele zitplaatsen die over drie zitrijen verdeeld zijn. De toegang tot het bijna futuristisch vormgegeven passagierscompartiment wordt verzekerd door vier portieren waarvan de twee voorste exemplaren traditioneel openen. De twee achterportieren zwaaien naar achteren open. De centrale console loopt ononderbroken door tot bij de achterste inzittenden. De tweede en derde zitrij beschikken telkens over een grote kleurenmonitor die is gekoppeld aan het geavanceerde infotainment-systeem.

Onder de kap zit een 3,6l V6 benzinemotor. Die is door GM ontworpen, maar zou door de Japanners in licentie gebouwd worden. De Concept-X heeft een aandrijflijn die de kracht naar de vier wielen stuur, maar de automatische versnellingsbak beschikt niet over een reductieversnelling, noch zijn vergrendelbare differentiëlen aanwezig. De terreincapaciteiten zijn bijgevolg beperkt. Volgens eerder bekomen informatie zou een op de Concept-X gebaseerd seriemodel al eind dit jaar in de VS gecommercialiseerd worden. Een Europese introductie werd voor 2006 overwogen. Een bevestiging van deze data is er in Detroit evenwel niet gekomen.