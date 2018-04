Lexus LF-A concept: 500pk sterk

Door: BV

exus heeft vandaag de LF-A voorgesteld op een persconferentie op de NAIAS Autoshow in Detroit. Het is nog een concept, maar volgens Lexus biedt het model een realistisch beeld van hoe een exotische sportwagen van het merk er uit zou kunnen zien. De LF-A meet 4,4m in de lengte, 1,86m in de breedte en 1,22m in de hoogte. De wielbasis bedraagt 2,58m. Daarmee is de LF-A korter dan een Porsche 911, maar beschikt het model over een gevoelig langere wielbasis. De hoogte is vergelijkbaar met die van een Ferrari F430 en de breedte ligt tussen die van een Mercedes SL55 en een Aston Martin DB9 in.

Lexus zegt dat het model is ontwikkeld om de F1-kennis van de groep in de praktijk te brengen. Dat moet niet alleen tot een ideale gewichtsverdeling leiden; de Japanners maken gewag van een 500pk sterke krachtbron met een cilinderinhoud van minder dan 5 liter die gebaseerd is op de motoren die in de koninginneklasse van de autosport gebruikt worden. Door geoptimaliseerde versnellingsbakverhoudingen en aërodynamische eigenschappen zou de topsnelheid in de buurt van 320km/u liggen. Het wegcontact is voor rekening van 245/40 R19-rubber vooraan en 285/35 R19-banden achteraan.