In het echt: Chrysler Firepower Concept

oals aangekondigd showt Chrysler in Detroit de Firepower Concept. Eerder had de constructeur al enkele schetsen vrijgegeven. Deze 4,84m lange, 1,86m brede en 1,21m hoge concept staat op het onderstel van de Dodge Viper, met een wielbasis van 2,51m, en maakt gebruik van de door Street Racing Technologies uitgeboorde HEMI achtcilinder uit de Chrysler 300 C SRT-8 en Dodge Magnum SRT-8. Die motor heeft aan een longinhoud van 6,1l voldoende voor een vermogen van 425pk terwijl het koppel piekt bij 569Nm. Net als bij bovenstaande modellen wordt de krachtbron gekoppeld aan een ‘heavy duty’ vijftrapsautomaat. Het vermogen wordt uiteraard doorgespeeld naar de achteras. De link met het wegoppervlak wordt gevormd door Michelin Pilot banden met maatje 275/35 vooraan en 335/30 achteraan.

In tegenstelling tot de Viper is dit geen raszuivere sportwagen. Het model is opgevat als een luxueuze GT. Dat is volgens de constructeur te merken aan de aankleding van de cockpit, waarvoor rijkelijk gebruik wordt gemaakt van edele materialen, de grote achterklep en het glazen dak, die binnenin een indruk van ruimte moeten creëren en het eerder elegante lijnenspel van de koets. De productieplannen zijn nog niet gefinaliseerd.