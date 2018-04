Kia Mesa Concept in Detroit

Door: BV

K

ia heeft de eerste beelden vrijgegeven van de Mesa, een concept van een grote SUV die tot op heden luisterde naar de interne aanduiding KCD-II. De stoer ogende grote SUV wordt volgende week onthuld op de North American International Auto Show in Detroit. Het lijnenspel en de buitenafmetingen zijn geheel afgestemd op de smaak van de Amerikaanse consument. Kia heeft immers nog geen vertegenwoordig in dat segment -de Sorento is een maatje te klein- en de constructeur wil daar in de toekomst verandering in brengen. De Mesa geeft ook een idee van de nieuwe dynamische vormtaal die met het oog op de Noord-Amerikaanse markt wordt ontwikkeld.

De SUV is het tweede concept dat ontwikkeld werd door het Kia California Design Center in Irvine in de VS. Dankzij de forse wielbasis is er in het interieur plaats voor drie zetelrijen. Bij deze concept zijn die telkens voorzien van twee zitplaatsen, maar een eventuele productieversie wordt wellicht van meer conventioneel zitmeubilair voorzien. Het interieur baadt in het licht dankzij twee grote glazen dakpanelen.