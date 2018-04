De nieuwe Kia Rio

Door: BV

oals aangekondigd heeft Kia de eerste beelden en gegevens vrijgegeven van de nieuwe Rio. Dat model debuteert op het Autosalon van Detroit met een vierdeurskoetswerk. De op de Europese smaak afgestemde vijfdeurs zal in maart op het Autosalon van Genève debuteren. De nieuwe Rio is met een lengte van 4,24m exact even lang als de uittredende generatie. Toch moet een toegenomen wielbasis (+9cm) en een bredere koets (de spoorbreedte vooraan wordt 4cm groter, achteraan neemt ze 2,5cm toe) het interieur een maat groter maken. De aanpassingen moeten samen met een nieuwe ophanging de dynamische capaciteiten van het model verbeteren.

In de VS komt onder de kap alleen een 1,6l viercilinder benzinemotor met variabele kleptiming. Die is goed voor 110pk en 145Nm en wordt naar keuze gekoppeld aan een automaat met vier verhoudingen of een handgeroerde bak met vijf versnellingen. Over het Europese motorenpallet, met een compacte dieselmotor naast bovenstaande benzinekrachtbron, wordt niet gerept. Kia wist eerder al wel te vertellen dat het de Rio zou uitrusten met 6 plofkussens.