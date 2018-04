Kia Rio debuteert in Detroit

Door: BV

p het Autosalon van Detroit zal Kia in januari de nieuwe Rio voorstellen. De eerste voorgestelde versie wordt de vierdeurs sedan. De vooral in Europa populaire vijfdeurs zal op het Autosalon van Genève debuteren. Als opwarmertje heeft Kia intussen al een schets vrijgegeven. Het model is helemaal nieuw en zou een maat groter worden dan de in ons land weinig gesmaakte, uittredende generatie. Er wordt gewag gemaakt van een grotere wielbasis en een breder spoor, wat de dynamische eigenschappen moet verbeteren. Kia weet verder ook nog te vertellen dat het de nieuwe Rio zal leveren met 6 airbags. Op meer informatie is het wachten tot in januari.