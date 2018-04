Porsche 997 nu ook dakloos

Door: BV

orsche heeft de eerste foto’s van de nieuwe 911 Cabrio vrijgegeven. De allereerste publieke voorstelling is volgende maand voorzien op Amerikaanse bodem. Net als bij de 997 Coupé komt deze nieuwe versie er in twee varianten; een Carrera met een watergekoelde zescilinder boxermotor met een inhoud van 3,6l, en een Carrera S die dezelfde basislay-out heeft, maar 3,8l cilinderinhoud heeft. De eerste levert 325pk terwijl de S 355 paarden uitbraakt. Het pallet beschikbare transmissies loopt eveneens gelijk met de gesloten versies. De topsnelheid van beide Cabrio’s is identiek aan die van de Coupé’s; 285km/u voor de 3,6 en 293km/u voor de 3,8. De acceleratietijd naar 100km/u heeft wat te leiden onder de verminderde stroomlijn en de 85kg overgewicht die de dakconstructie met zich meebrengt. De Carrera Cabrio haalt 100km/u in 5,2 seconden. Dat is 2 tienden langzamer dan de Coupé. De Carrera S Cabrio doet de oefening in 4,9sec; één tiende trager dan de gesloten versie.

De Cabrio neemt de back-to-basics look van de 997 over, met als voornaamste kenmerken de terugkeer van de ronde koplampunits en de hulplichtblokken in de bumpers. De dakconstructie werd helemaal herbekeken, is meerlagig en beter geïsoleerd. Het dak vouwt Z-vormig op (in amper 20 seconden) en kan daardoor bediend worden tot een snelheid van 50km/u, net als bij de nieuwe Boxster. De kapbediening is steeds elektrisch. Om het verlies aan neerwaartse druk door wervelingen bij het open rijden te compenseren, heeft de achterspoiler van de nieuwe Cabrio een 2cm grotere tilthoek. De commerciële lanceerdatum voor heel Europa is 2 april. Tegen dan zal ook het prijskaartje bekend gemaakt worden.