Ford Explorer Sport Trac concept

e markt van de sportief getinte utilitaire voertuigen, de pick-ups met ruimte voor vier of vijf inzittenden, is ‘big business’ in de VS. Ford heeft dat segment in 2001 quasi uitgevonden toen het de Explorer Sport Trac lanceerde. Die had als eerste vier volwaardige portieren en een open laadbak. De concurrentie laat zich niet onbetuigd, en Ford ziet zich na vier jaar genoodzaakt de lat hoger te leggen. Op het Autosalon van Detroit zal het merk dan ook een nieuwe Explorer Sport Trac voorstellen. Die zal niet helemaal productierijp zijn, maar het is duidelijk dat er voor de Amerikaanse bestseller een generatiewissel op stapel staat.

De Amerikanen hebben een regelrechte fixatie op buitenafmetingen en het is dan ook niet verwonderlijk dat het concept gevoelig langer en breder is dan het huidige model. Onder meer het ontbreken van deurklinken (de deur opent met een druk op de afstandsbediening), twee luchtdoorstroomopeningen voor de A-stijl, 21-duims lichtmetaal en een met 5cm gekrompen totale hoogte zorgen voor een potente gladde look. Het laadoppervlak groeide met een forse 30%. Een hertekende achtertrein, met voortaan onafhankelijk opgehangen wielen, zorgt uiteraard voor een significante vooruitgang op het vlak van rijeigenschappen. Onder kap van de concept huist dan ook een 4,6l V8.

De veiligheid wordt gegarandeerd door Roll Stability Control, dat ook op de Mercury Meta One concept zit en meteen op zo goed als alle Ford SUV’s ingebouwd zal worden. Deze bij Volvo ‘geleende’ technologie verhindert het omkantelen van het voertuig bij extreme manoeuvres. Aan de binnenkant heeft de concept vier individuele zitplaatsen. Er werd gekozen voor een kleurenschema met ‘Light Ice Blue’ en ‘Midnight Navy’. Gepolijst aluminium benadrukt de sportiviteit.