Mercury Meta One Concept

Door: BV

M

et het oog op het vermijden van ongelukken, ontwikkelt Ford Motor Company een aantal nieuwe (voor de groep tenminste) veiligheidsmechanismen. Die zullen voor het eerst ingebouwd worden in de One van dochtermerk Mercury. Het studiemodel gaat in januari in première op de North American International Auto Show in Detroit en zal volledig operationeel zijn. Ford heeft zich de laatste jaren vooral gericht op passieve middelen die de gevolgen van een ongeval beperken. Nu wil de groep ook innoveren met technologie die de kans op een aanrijding vermindert. Zo goed als alle technologie bestaat reeds bij de Europese constructeurs, maar zal voor het eerst toegepast worden op een Amerikaans studiemodel. Tegelijk test Ford de lijnen voor een nieuwe cross-over voor het Amerikaanse merk. Dat model zou in 2007 op de Amerikaanse markt gecommercialiseerd worden.

Ford maakt gewag van een meer geavanceerde stabiliteitscontrole, Roll Stability Control, die bij de talrijke SUV’s van het merk de kans op een koprol detecteert en de rembalans aanpast om de stabiliteit zo lang mogelijk te waarborgen. Tegen eind 2005 zal Ford reeds een half miljoen SUVs met het systeem, afkomstig van Volvo, geleverd hebben.

Tegelijk stelt Ford LDW (Lane Departure Warning) en CMbB (Collision Mitigation by Braking) voor. Het eerste systeem werkt met een camera achter de voorruit die de beelden interpreteert om te determineren wanneer de bestuurder ongewild van het gewenste rijvak afwijkt. Daarom zal LDW de bestuurder via visuele en auditieve signalen waarschuwen en trilkussens in de zetel activeren. Voor het CMbB staat de camera in verbinding met een radar die voorliggers detecteert. Als de veiligheidsafstand te klein wordt, zal ook dat systeem de bestuurder waarschuwen en, wanneer een botsing niet meer afwendbaar is, de remmen activeren om de impact te milderen.