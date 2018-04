Dit is de Hummer H3!

Door: BV

p de California Autoshow presenteert GM-dochter Hummer, dat het laatste jaar de verkopen van de H1-oerhummer en de op de Chevrolet Tahoe gebaseerde H2 zag afnemen, een derde model. De H3 is de uitwerking van de H3T concept car die in 2003 in Los Angeles voor het eerst werd getoond. Dat was nog een pickup, maar de productieversie heeft een normale koets met vijf deuren en beschikt zelfs over drie zitrijen. Een lengte van 4,40m, een hoogte van 1,80m en een breedte van 1,90m plaatst de H3 bij de Amerikaanse middenklasse SUV’s.

Onder de kap van de jongste Hummer komt een 3,5l vijfcilinder-in-lijn benzinekrachtbron die door GM speciaal voor gebruik in ‘trucks’ ontwikkeld is. Dat blok levert bij 5.500t/min 220pk terwijl de koppelkromme piekt op 305Nm bij 2.800t/min. De krachtbron wordt gekoppeld aan een viertrapsautomaat, maar voor die beperkte groep Amerikanen die graag zelf schakelt, of een optimale controle wenst op terrein, komt er ook een handgeroerde vijfbak.

De H3 krijgt de beschikking over een permanente vierwielaandrijving van fabrikant Borg-Warner. Daarbij hoort ook een reductiebak en een vergrendelbaar tussen- en achterdifferentieel. Met een bodemvrijheid van meer dan 24cm, in niet geringe mate te danken aan de forse 33-duims banden, levert dat een aanrijhoek op van 40 graden, een vertrekhoek van 37 graden en een overrijhoek van 25 graden. De doorwaadbare diepte bedraagt tot 60cm.