Saab op ecobrandstof voor Zweden

aab stelt de 9-5 FFV voor. De drieletterige toevoeging aan de typeaanduiding staat voor ‘Flex Fuel Engine’ en duidt op de mogelijkheid om de krachtbron zowel op benzine als op ethanol te laten draaien. Die brandstof wordt uit graan gewonnen en is CO2-neutraal. Het verbruik blijft nagenoeg ongewijzigd.

Saab gaat uit van een meerprijs die vergelijkbaar is met die van een LPG-installatie, maar het model zou op diverse markten kunnen rekenen op gunstige belastingtarieven omwille van het milieuvriendelijke karakter. Voorlopig zullen enkel de Zweden de Saab met ethanolmotor kunnen bestellen. Omdat de brandstof er veelvuldig gebruikt wordt voor overheidsvoertuigen beschikken grote delen van het land over een aangepaste infrastructuur. Als ethanolpompen ook in andere landen beschikbaar worden, zal het merk de 9-5 FFV ook daar voeren.