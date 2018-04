Toekomstmuziek: Etud Scooto

Door: BV

et Franse designbureau Etud Integral komt op het Autosalon van Parijs met plannen voor de Scooto naar buiten. Dat vervoermiddel van de toekomst houdt het midden tussen een scooter en een auto. De 2,50m lange, 1,14m brede en 1,40m hoge kunststofkoets biedt plaats aan één of twee volwassenen of een volwassene en twee kinderen. Twee volwassenen kunnen achter elkaar plaatsnemen zoals op een motor. In plaats van één achterste zitplaats kunnen er ook twee kinderzitjes naast elkaar voorzien worden. Een groot glazen windscherm is verstelbaar over een hoek van 24 graden. Daardoor kan het voor de bestuurder ook als dak dienst doen. De metalen structuur dient niet alleen om het glas te dragen, maar fungeert ook als rolbeugel. Tussen de achterwielen zit een uitschuifbare koffer zodat het model ook kan gebruikt worden voor boodschappen.

Voor de aandrijving werkte het bureau twee scenario’s uit. Er is sprake van een milieuvriendelijke krachtbron op gas of een elektromotor. In beide gevallen zou de Scooto een top van 90km/u kunnen halen. De besturing gebeurt via ‘Drive By Wire’. Naast een passagiersuitvoering zeggen de Fransen ook plannen te hebben voor een functionele versie met laadbak, een taxi en zelfs een buggy. In Parijs hopen de ontwerpers de interesse van investeerders te wekken.