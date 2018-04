Venturi Fetish: eerste elektrische sportwagen

Door: BV

I

n 1984 lanceerde Venturi z’n eerste sportwagen, maar de laatste tijd was het behoorlijk stil geworden rond het Franse luxemerk. Nu, exact 20 jaar na de allereerste Venturi dus, verreist het merk weer.

Op het Autosalon van Parijs wordt immers de Fetish voorgesteld. In november gaat die in productie. De bolide is 3,88m lang, 1,88m breed en slechts 1,20m. Van het totaalgewicht van 1100kg is 350kg voor rekening van accu’s. De Fetisch wordt immers aangedreven door een 245pk en 220Nm sterke elektromotor. Een conventionele versnellingsbak was overbodig, waardoor de bestuurder enkel de keuze heeft over D, N en R, waardoor de bediening vergelijkbaar is met die van een normale automaat.

De actieradius van de sportwagen bedraagt 350km/u, wat op topsnelheid iets meer dan twee uur is. Het kleine ding zal immers 170km/u snel zijn. Daarmee moet het model de huidige door brandstof aangedreven bolides voor laten gaan, maar dat kan niet van de acceleratie gezegd worden. 100km/u staat immers al na 4,5sec op de teller. De batterijen weer opladen kan in het beste geval in minder dan 4 uur.

De tijd vooruit zijn wordt niet bepaald goedkoop, want de constructeur rekent op een prijskaartje in de buurt van 50.000 euro. Tokyo en Los Angeles zullen de spits afbijten.