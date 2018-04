Ford Vignale is toekomstige Focus Coupé-Cabriolet

Door: BV

p het Autosalon van Parijs toont Ford meteen ook een concept die een duidelijk idee geeft van hoe de Coupé-Cabrioversie van de nieuwe Focus er uit zal zien. Deze variant met een metalen vouwdak wordt in 2006 op de markt verwacht. De naam van de concept, Vignale, is een verwijzing naar ontwerper Alfredo Vignale. Die was in de jaren ’60 verantwoordelijk voor nogal wat kunstig geplooid blik. Ontwerp van zijn pen vormde voor Ford overigens de inspiratie voor het vloeiende design dit model, inclusief enkele opgemerkte details zoals de deurhandgrepen die een elektrische grendel activeren.

Ook het talrijke geborstelde aluminium, waaronder een band over de hele flank van de Vignale, zijn een verwijzing naar Italiaanse Touring Cars. De chroomkleurige grille is reeds een evolutie van die van de Focus, die in z’n definitieve vorm op de stand van de constructeur debuteert. Een aluminiumkleurige omlijsting benadrukt verder onder meer de hoogtechnologische dubbele Xenonverlichting en de luchtinlaten in de bumper. Achteraan worden de sierlijk gevormde lichtunits verbonden door een strook in hetzelfde materiaal. Dik rubber en lichtmetaal met een diameter van niet minder dan 20 duim zorgen voor een zelfverzekerde uitstraling.

Aan de binnenzijde domineert leder en Alcantara. Het was dan ook de bedoeling een luxueus en modern passagierscompartiment te creëren, terwijl de horizontaal geribbelde contactoppervlakken van de zetels een onmiskenbaar retro-element zijn. De kleur van de bekleding werd gekozen om de ruimte van het interieur -en met name het bovengemiddeld grote plaatsaanbod voor de achterpassagiers- te benadrukken, zegt Interior Chief Designer Narendra Karadia. Subtiele lichtblauwe accenten harmoniëren met de lichte koetswerkkleur en de blauwgetinte beglazing van de concept.