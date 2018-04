Compacte sportieveling van Kia

Door: BV

ijdens de eerste helft van volgend jaar wil Kia een compacte wagen op de Europese markt lanceren. Die moet het Koreaanse merk een plaats toe-eigenen in het fel bevochten segment. De Kia Sport concept car laat, de koetswerkaddenda als de grote dakspoiler, de dubbele uitlaatspruitstukken en het 18-duims lichtmetaal even niet in rekening genomen, zien hoe die nieuwe telg er uit zal zien. Een lengte van 4,16m, een breedte van 1,80m en een hoogte van 1,47m levert volgens de constructeur een bovengemiddeld ruim interieur op. Een lederen bekleding, sportzetels, tal van metaalkleurige onderdelen en een opvallende set wijzertjes doen ook het interieur in sportiviteit baden.

De uitrusting werd niet vergeten. Naast onder meer elektrisch bediende ruiten en spiegels noteren we een volautomatische airco, een navigatiesysteem met een centraal gemonteerd kleurendisplay en een DVD-speler. Om de door het uiterlijk gewekte verwachtingen in te kunnen lossen beschikt de vijfdeurs concept over een drukgevoede 2-liter benzinemotor. Die is goed voor 200pk.