Intelligent zetelsysteem voor 2005 Voyager

hrysler stelt in Parijs de Voyager modeljaar 2005 voor. De belangrijkste aanpassing ten opzichte van het huidige exemplaar is de introductie van een intelligent opklapsysteem voor het zitmeubilair. Dat ‘Stow’n Go’ houdt in dat de twee achterste zitrijen van de grote monovolume niet meer manueel verwijderd moeten worden, maar in de vloer kunnen verdwijnen, als de nood voor bagageruimte te groot is. Het systeem zal vanaf eind dit jaar standaard zijn op de in het Oostenrijkse Graz gebouwde Voyagers met lange wielbasis voor de Europese markt. Chrysler zal de eerste constructeur die een dergelijk systeem in een volumemodel van dit kaliber aanbiedt. Constructeurs van compacte monovolumes, zoals Opel, maken reeds gebruik van soortgelijke systemen.

Met ‘Stow’n Go’ moet de Voyager in minder dan 30 seconden omgevormd kunnen worden. De zetels opbergen moet moeiteloos kunnen met één hand. De beschikbare bagageruimte in de Grand Voyager bedraagt met 340l met alle zeven zitplaatsen uitgeklapt. De vlakke laadvloer biedt maximaal ruimte voor 4.550l bagage. Wie opteert voor de korte versie zal het nog steeds moeten stellen met een uitneermbare bank.