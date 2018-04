Porsche voert Cayenne op

Door: BV

e Cayenne Turbo is standaard al voorzien van een niet onaardige paardenstal met 450 exemplaren. Een algemene verhoging van het motorvermogen komt er niet, maar Porsche zal voortaan via officiële kanalen (het Porsche Tequipment-programma) de mogelijkheid bieden om de krachtbron op te laten voeren naar 500pk. In dat geval zou het koppel tussen 2.250 en 4.750t/min. 689Nm bedragen. De beurt omvat ook een aangepast remsysteem en ophanging. Na de ingreep haalt de Cayenne Turbo 100km/u in nauwelijks 5,3 seconden en bedraagt de topsnelheid 270km/u.

Modeljaar 2005 omvat voor de SUV ook nog enkele minder spectaculaire aanpassingen. Het optiepakket wordt immers uitgebreid met zowel een achteruitrijcamera als een panoramisch glazen dak. Dat laatste is vier keer zo groot als het gewone schuifdak en bestaat uit gelamineerd veiligheidsglas. Een elektrisch rolgordijn verduistert de dakhemel indien gewenst, maar het dak kan ook geopend worden. Volgens Porsche zijn door de drie beweegbare lamellen 15 verschillende configuraties mogelijk. Beide opties zijn vanaf december leverbaar.