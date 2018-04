Jaguar's nieuwe toekomstvisie

Door: BV

H

et Britse Jaguar, een onderdeel van motorgigant Ford, maakt in een communiqué hun toekomstvisie bekend. Na een vermindering van de productiecapaciteit eerder dit jaar, bevestigde de constructeur de assemblage van voertuigen in de productie-eenheid van Browns Lane helemaal stop te zetten. Op de historische site van de constructeur zullen alleen enkele kleinere activiteiten, zoals de productie van houtfineer, behouden blijven. De assemblage wordt verplaatst naar de modernere fabriek van de constructeur, Castle Bromwich, maar gaat gepaard met banenverlies. Slechts 425 arbeidsplaatsen verhuizen mee, er is ruimte voor 400 vrijwillige afvloeiingen en er zullen ook 750 verplichte afdankingen volgen. Jaguar hoopt op die manier een aanzienlijke besparing te realiseren. Tegelijk kondigt het merk aan zich aan het einde van dit seizoen zich terug te trekken uit de Formule 1.

Op productniveau bevestigt het luxemerk de komst van een dieselmotor in de XJ in de loop van volgend jaar. Dieselnieuws is er ook voor de X-Type, die naar alle waarschijnlijkheid rond dezelfde tijd leverbaar zal worden met de 2,7l zescilinder common-rail motor die door PSA en Ford ontwikkeld werd. De constructeur meldt ook dat de XK aflossing krijgt. Een nieuwe, geheel uit aluminium opgetrokken sportwagen (met codenaam X 150) zou begin 2006 leverbaar moeten zijn. Jaguar’s hoofdontwerper Ian Callum ontwikkelt voor het merk een nieuwe huisstijl die op de tweezitter wordt geïntroduceerd.