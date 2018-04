Citroën C3 Stop & Start

Door: BV

p de Mondial de l’Automobile 2004 zal Citroën een C3 voorstellen die is uitgerust met ‘Stop en Start’ technologie om het verbruik en de emissies te drukken. De constructeur koppelt deze technologie aan de 90pk sterke 1.4l HDI dieselmotor en de gerobotiseerde SensoDrive-versnellingsbak. Een combinatie die in staat zou moeten zijn het brandstofverbruik en de CO2 uitstoot in de stadscyclus met 10% te verminderen. De C3 Stop & Start zal, gebruik makend van een elektronisch gestuurde omkeerbare wisselstroomdynamo, de motor uitschakelen net voor en tijdens stilstand (zoals aan verkeerslichten, in files, enz...). Wanneer de bestuurder het rempedaal weer loslaat, start de motor ogenblikkelijk zodat er gewoon geaccelereerd kan worden. Een bijkomend voordeel van het systeem is de afwezigheid van werkingsgeluid en trillingen bij stilstand. Stop & Start houdt voor de werking rekening met een aantal veiligheidsparameters. Zo zal het systeem, dat anders automatisch is ingeschakeld, niet werken wanneer de accuspanning te laag is, de buitentemperatuur extreem hoog of laag is, de energieverslindende achterruitontdooiing is geactiveerd...

Het prijskaartje is nog niet bekend, maar Citroën weet wel al hoe de C3 Stop & Start er uit zal zien. Aan de buitenzijde worden de zijstrips in koetswerkkleur, deurhandgrepen en een sierlijst van de nummerplaat in aluminiumgrijs, specifieke wieldoppen en natuurlijk het “Stop & Start”-monogram herkenningspunten. Het interieur zal voorzien zijn van een blauwe zetelbekleding in stof en fluweel. De voorste zetels krijgen armsteunen, er is een met leder bekleed stuurwiel en er zijn sierlijsten voor de deurdrempels.