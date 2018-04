Verjaardagseditie Maserati Spyder

Door: BV

M

aserati heeft de respectabele leeftijd van 90 jaar bereikt en dat wordt gevierd met een rit met zowel moderne als klassieke Maserati’s tussen Milaan en Rome van 17 tot 19 september. Daarnaast bouwt de nicheconstructeur ter gelegenheid van het jubileum een Spyder 90th Anniversary Ő editie in een beperkte oplage. Naast de badges op de flank -een verwijzing naar de Maserati 250F waarmee piloot Fangio in 1957 de wereldtitel in de F1 op z’n naam schreef- bestaan de specifieke kenmerken van de uitvoering uit een unieke blauwe lakkleur, grijs gelakte kunststof voor de binnenzijde van de voorste lichtunits, specifiek 19-duims lichtmetaal en titaniumkleurige remklauwen.