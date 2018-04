Eerste gegevens nieuwe Porsche Boxster

Door: BV

ok al op het Autosalon van Parijs zal de nieuwe Porsche Boxster te bewonderen zijn. Daarvan zijn vandaag de eerste gegevens bekend geraakt.

De uiterlijke wijzigingen blijven, geheel in lijn met de traditie van het merk, beperkt. Het uiterlijke verwantschap met de ‘grote’ Porsche -de 911- is dan ook gebleven want net als bij de laatste telg van deze familie grijpt het merk voor het front terug naar een meer herkenbare formule. Na de 997 ruilt dus ook de Boxster zijn complexe voorlichten in voor een sobere, bijna druppelvormige koplamp. Vanzelfsprekend werd ook een nieuwe voorbumper voorzien. De achterste spatschermen werden hertekend en krijgen onder meer een geaccentueerde bolling en nieuwe luchtinlaten voor een efficiëntere koeling van het motorblok. Achteraan merken we eveneens nieuwe lichtunits en een andere bumper op.

Onder de kap zit bij de Boxster nog steeds de 2,7l 6-cilinder boxermotor terwijl de Boxster S de 3,2l 6-cilinder behoudt. Beide motoren werden wel wat krachtiger; bij de 2,7 komt er 12pk bij, wat het totaal op 240 brengt en de Boxster S is voortaan 280pk sterk; 20 meer dan voorheen. 100km/u staat in het slechtste geval in 6,2sec op de teller en de topsnelheid bedraagt 256km/u. De S, die gekoppeld wordt aan een nieuwe handgeroerde zesbak en net als de reguliere Boxster ook met een Tiptronic met vijf verhoudingen verkrijgbaar is, doet de spurt naar 100km/u in 5,5sec en haalt een niet begrensde topsnelheid van 268km/u. Om het weggedrag te verbeteren en meteen een beter optisch evenwicht te bekomen werden de wieldiameter en de spoorbreedte groter.

Porsche zal de Boxster voortaan ook uitrusten met hoofdairbags en dat is een primeur. De extra plofkussens zullen samenwerken met de in de zetel gemonteerde zijairbags en zijn achter de portieropening in de bekleding weggewerkt.

Vanaf oktober worden de eerste exemplaren in ons land verwacht, maar een definitieve datum is, overigens net als een prijskaartje, nog niet vrijgegeven.