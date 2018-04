Uit het niets: Connaught Type-D

Door: BV

et Britse Connaught verdween in 1957, dik 10 jaar na de oprichting, na een nochtans vooral in de autosport niet onsuccesvolle carrière weer van de markt. Nu heeft een groep investeerders de naam opgekocht met de bedoeling weer wagens te gaan bouwen. Daarbij wordt duidelijk gemikt op de noden van toekomstig transport want de Type-D is een sportieve coupé die wordt aangedreven door een hybride V10-krachtbron die voldoet aan de emissie-eisen zoals die in 2010 van kracht worden. Tot op heden is de grootste geldschieter de Britse overheid, die een half miljoen pond subsidies schonk. Om de Type-D nu ook te kunnen bouwen zoekt men nog 5 miljoen pond. Connaught zal die productie sowieso uitbesteden.

Als het geld gevonden wordt zou de Type-D Sports Coupé al in 2006 van de band kunnen rollen. Het model dat door Tim Bishop en Tony Martindaele, beiden afkomstig van Jaguar, werd ontwikkeld zou een verkoopprijs in de buurt van 35.000 pond krijgen. Naast een 5-sterren quotering in de EuroNCAP crashtests voorspellen de ingenieurs ook een topsnelheid van 225km/u en een acceleratietijd naar 100km/u van 6,2 seconden.