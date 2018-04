AC Schnitzer Mini Cabriolet

Door: BV

H

et Duitse AC Schnitzer werpt zich al jaren op als de BMW-specialist, maar sinds de komst van Mini waagt de tuner zich ook aan de kleine modellen. De laatste creatie in die categorie is de Mini Cabriolet. Door wat met de compressor te rommelen stijgt het vermogen van 163 of 170pk naar 193pk. De kit van John Cooper Works die via de officiële kanalen besteld kan worden doet met 200pk nog iets beter, maar is ook duurder. De ingreep van Schnitzer is in elk geval voldoende om naar 100 te accelereren in 7 seconden en voor een top van 235km/u.

Een uitgebreide en niet bepaald discreet te noemen spoilerset, inclusief geheel nieuwe voor- en achterbumpers, zou meer neerwaartse druk genereren. Daarnaast is er keuze uit verschillende soorten velgen, uitlaatlijnen en zelfs striping.