Honda CR-V netter

onda neemt de CR-V onder handen. Het uiterlijk wordt voorzien van een nieuw ontworpen voorbumper die voortaan ronde mistlichten ingebouwd krijgt. Er is ook een nieuwe grille terwijl achteraan nieuwe lichtunits, een groter achterruitrijlicht en de hertekende bumper opvallen. Minder belangrijke wijzigingen omvatten de portiergrepen en de afdekplaat voor het reservewiel. De velgen zijn voortaan ook een maatje groter (16 duim) en bieden plaats aan remschijven met een grotere diameter. Aan de binnenzijde blijven de wijzigingen beperkt tot een nieuw stuur, gewijzigde deurpanelen, gedempte handgrepen (afkomstig van de Accord) en plaatsbesparende hoofdsteunen achteraan. Een aantal kleine elementen wordt langs de spuiter gestuurd en krijgt een chroomkleurtje.

Honda besliste dat de automatische adaptieve vierwielaandrijving een upgrade kon gebruiken en zal eveneens stabiliteitscontrole op een aantal versies standaard aanbieden. Gordijnairbags die ook bij een (dreigende) koprol ontplooid worden zijn een andere nieuwigheid op veiligheidsvlak. Tot slot ook nog melden dat de constructeur eindelijk zo ver is dat het de huiseigen 2.2l common-rail dieselmotor kan aanbieden in de C-RV. Toch worden de eerste exemplaren pas in de lente van volgend jaar bij de dealers verwacht. De andere verbeteringen zijn volgende maand al beschikbaar.