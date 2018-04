Meer over Honda's zeszitter

Door: BV

O

ok al in Parijs zal Honda’s nieuwe zeszitter, FR-V gedoopt, debuteren. Zoals eerder gemeld, valt die op door de eigenzinnige zetelopstelling met twee zitrijen die telkens plaats bieden aan drie inzittenden. Momenteel is de Fiat Multipla, onlangs aan een schoonheidskuur onderworpen, het enige model dat van een dergelijke opstelling gebruik maakt. De drie zitplaatsen van de achterbank laten zich elk afzonderlijk in de vloer klappen om plaats te maken voor extra bagageruimte. De verkregen laadvloer is vlak. Om plaats te bieden aan de (verschuifbare) centrale zitplaats werd de FR-V 1,81m breed, maar de lengte kon beperkt worden tot 4,28m. De hoogte bedraagt 1,61m.

De instapmotor wordt een 1.7l VTEC viercilinder benzinemotor die 125pk sterk is en wordt gekoppeld aan een handgeschakelde zesbak. Goed voor een top van 180km/u en een acceleratietijd naar 100km/u in 12,3sec. Een 150pk sterke 2.0 benzinekrachtbron wordt gekoppeld aan een zesbak en is met een topsnelheid van 184km/u slechts marginaal sneller. De acceleraties verlopen wel een stuk vlotter; 100km/u staat na 10,5sec op de teller. Later wordt het gamma aangevuld met de koppelrijke 2.2l dieselkrachtbron van Honda, maar prestaties daarvan zijn nog niet vrijgegeven. Airconditioning en zes airbags zouden standaard zijn. Als alles volgens plan verloopt, wordt de monovolume in november bij de dealer verwacht.