De nieuwe Suzuki Swift

oals aangekondigd zal Suzuki op het Autosalon van Parijs de productieversie van de nieuwe Concept S voorstellen. Dat prototype, dat vooral opviel door de agressieve vormgeving, werd al in 2002 aan het publiek getoond. Het uiteindelijke resultaat, de nieuwe Swift, is met een lengte van 3,70m 5 centimeter langer dan de concept. De breedte bedraagt 1,69m en de hoogte is 1,50m. Het motorenpallet zal bestaan uit een 1.3l met 91pk en 114Nm en een 1.5 met 102pk en 133Nm bij de benzines. In het vooronder komt ook de kleine 1.3l Fiat-diesel die al in de Wagon R en Jimny het mooie weer maakt. Die is 70pk sterk en levert een maximumkoppel van 170Nm.

Standaard worden alle motoren gekoppeld aan een handgeschakelde vijfbak. Beide benzineversies kunnen optioneel aan een automatische schakeldoos gekoppeld worden. Bij de 1.3 zal die vijf verhoudingen hebben. De 1.5 moet het stellen met een overbrenging minder.