VW Phaeton met 3.0 TDI

anaf november zal het vlaggenschip van VW -de Phaeton- ook verkrijgbaar zijn met een nieuwe 3.0l V6 TDI-motor die voorzien is van piëzo-technologie in plaats van magneetkleppen. De krachtbron beschikt voorts over vier kleppen per cilinder en een rechtstreekse inspuiting met een laaddruk die kan oplopen tot 1.600 bar. De Phaeton 3.0 TDI V6 voldoet dankzij een standaard partikelfilter aan de Euro IV uitstootnorm. Het vermogen van deze 2.967cc grote zelfontbrander piekt bij 225pk terwijl een majestueus koppel van 450Nm vanaf een zeer lage 1.400t/min (tot 3.250t/min.) beschikbaar is. Door dat hoge koppel kan de automatische zesbak van de Phaeton, die overigens is voorzien van een lange eindoverbrenging, zeer vaak de hoogste versnelling inschakelen. VW claimt dat de motor bij 130km/u ongeveer 2.200t/min draait, terwijl dat bij 220km/u nog steeds minder is dan 4.000t/min.

Deze nieuwste telg wordt steeds uitgerust met 4MOTION vierwielaandrijving. De topsnelheid bedraagt volgens de constructeur 234km/u. De spurt naar 100km/u wordt door de limousine afgehaspeld in 8,8sec. Het verbruiksgemiddelde zou beperkt blijven tot 9,6l/100km.