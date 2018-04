Lexus SC Pebble Beach

Door: BV

H

et Pebble Beach Concours d’Elegance is een prestige-evenement voor klassiekers met een wereldwijde uitstraling waar zo veel mediabelangstelling voor is dat de constructeurs niet kunnen nalaten van af en toe een graantje mee te pikken. Lexus doet dat met de voorstelling van een speciale reeks van de SC430 die de naam van het concours draagt. Aan de buitenzijde heeft het model recht op een speciale zwarte lakkleur, verchroomde wielen en koplampunits met een zwarte achtergrond. Dat geeft het geheel een specifieke uitstraling, terwijl de obligate Pebble Beach badges de reeks eenvoudig herkenbaar maken.

Binnenin wordt de toon gezet door een bordeauxrode aankleding met roze stiksels en pianozwarte houtinleg. Ook onder de kap is er nieuws. De 300pk sterke achtcilinder blijft ongewijzigd, maar Lexus vond het de moeite om voor deze uitvoering een speciale afdekkap voor het motorblok te voorzien. Op Europese bodem hoeven we deze uitvoering niet te verwachten, alle 600 exemplaren komen in de VS op de markt.