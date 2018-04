Nieuwe Kia Sportage

Door: BV

O

p het Autosalon van Parijs zal Kia de nieuwe Sportage voorstellen. Dat is, in tegenstelling tot het laatste model met die naam, een moderne compacte SUV geworden. Het model zal 4,35m lang, 1,80m breed en 1,70m hoog zijn. De wielbasis is met 2,63m identiek aan die van halfbroer Hyundai Tucson, net als de aandrijflijn en het motorenpallet trouwens. Er zal keuze zijn uit een 2.0l viercilinder benzinemotor met 142pk, een 2.7l V6 benzinekrachtbron met 175pk en een 2.0l CRDi common-rail diesel die goed is voor 112 paarden. De aandrijflijn stuurt de kracht ofwel naar de voorwielen of naar alle vier de wielen, afhankelijk van de motor. De kracht zal, alweer afhankelijk van de gekozen motorisatie, via een handgeschakelde vijfbak of een viertrapsautomaat versluisd worden.

Kia belooft ABS en zes airbags en tractie- en stabiliteitscontrole op de duurdere versies. De achterbank en de passagierszetel zijn neerklapbaar om de belaadbaarheid te vergroten en -zoals de trend dicteert- valt ook de achterruit afzonderlijk van de kofferklep te openen. Kia mikt voor Europa op een jaarafzet van 20.000 stuks.