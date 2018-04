Prettig anders: Daihatsu Copen

Door: BV

p het Autosalon van Brussel begin dit jaar introduceerde Daihatsu de Copen op de Belgische markt. Een buitenbeentje; niet enkel omwille van de compacte afmetingen (3,39m in de lengte, 1,47m in de breedte en 1,24m in de hoogte), maar ook om het concept, de motor en de stuurpositie.

Het uiterlijk van de tweezitter houdt zowat het midden tussen een VW New Beetle en een Audi TT. Het is dus een mix van sportiviteit en vriendelijkheid met een uitgesproken voorliefde voor rondingen. De naam ‘Copen’ is een samentrekking van ‘Compact’ en ‘Open’ waarbij een metalen kanteldak van fabrikant Webasto het tweede deel van de naam in de praktijk omzet. De ontgrendeling gebeurt manueel en nagenoeg zonder inspanning terwijl de rest van het dak met een druk op de knop in de koffer verdwijnt. Een oplossing die voor een kleine open tweezitter zowel duur als zwaar lijkt, maar uiteraard wel prettig is. De kofferruimte heeft in gesloten toestand een inhoud van 210l, net voldoende voor de weekendbagage van twee personen, maar dat wordt in open toestand herleid tot 14l. Dat is nauwelijks voldoende voor een brooddoos.

Aan de binnenzijde noteren we onder meer Airco, uitstekend steunende sportzetels (optioneel voorzien van leder) en een heus sportstuur van fabrikant Momo. Ondanks het gewicht van de dakconstructie zet de Copen slechts 830kg op de weegschaal. De aandrijving wordt dan ook verzorgd door een bescheiden 659cc-motor. Die heeft wel vier (piepkleine) cilinders en dat is hoogst uitzonderlijk. Een boring van 61mm en een kleine slag van 56,4mm maken hoge omwentelingssnelheden mogelijk; tot wel 8.000t/min. De motor is bovendien hoogtechnologisch want uitgerust met 4 kleppen per cilinder, dubbele bovenliggende nokkenassen, elektronische brandstofinjectie én een turbolader. Een vermogensopbrengst van 68pk bij 6.000t/min is het resultaat. De koppelkromme piekt bij 3.200t/min. op 100Nm. Gekoppeld aan een handgeschakelde vijfbak, die omwille van de stuurpositie met de linkerhand bediend moet worden en dat vereist uiteraard gewenning, spurt het model naar 100km/u in 11,7sec. De topsnelheid bedraagt 160km/u. Dat lijkt allemaal middelmatig, maar het gevoel is doorslaggevend. Het lijkt omwille van het lage gewicht en de compacte afmetingen allemaal veel sneller te gaan. Daihatsu wist bovendien de reactietijd van de turbo laag te houden, waardoor de wagen alert reageert.

De kleine velgjes zijn voorzien van zeer bescheiden Bridgestone Potenza rubber met maat 165/50 R15. Omdat Daihatsu voor één keer niet opteerde voor een goedkope band, scoort de Copen goed wat wegligging en tractie betreft. Het rempedaal voelt wat wazig aan, maar de schijven vooraan en trommels achteraan zijn meer dan voldoende ijverig en ook de tandheugelbesturing is direct. In het algemeen een meer dan positieve balans dus, al zou een aandrijving op de achterwielen in plaats van de voorwielen de pret pas écht naar een hoog niveau getild hebben. In elk geval bewijst Daihatsu eens te meer dat rijplezier ook met een modest vermogen kan. Wie wat langer is dan gemiddeld, kijkt best even of de cockpit past, want die is wel erg krap.

Aan de Copen hangt een basisprijskaartje van € 17.950. Dat is niet mals, maar verre van onlogisch. Daihatsu nam immers alle kostbare techniek van een duurdere wagen (metalen wegklapdak, viercilinder, turbomotorij) over en implementeerde ze op de Copen. Anderzijds blijft het verbruik beperkt tot 6,4l gemiddeld en valt het model in een uiterst voordelige fiscale categorie (4 fisc. pk). Het model blijkt geheel terecht een specifieke doelgroep, onder meer zij die eerder verleid werden tot de aankoop van een Suzuki Cappucino, aan te spreken. Dat het stuur ‘verkeerd’ staat, onderlijnt alleen maar het aparte karakter van de Copen.