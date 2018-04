Maserati Coupé en Spyder aangepast

Door: BV

a een onderhuidse wijziging eerder dit jaar, heeft Maserati nu de Coupé en Spider meer uiterlijke overeenkomsten met de Quattroporte gegeven. Op die manier wil het merk de onderlinge band tussen de producten verbeteren. Een nieuwe voorbumper en grille met horizontale lamellen zijn de belangrijkste wijziging. De achterbumper krijgt grotere luchtstroomopeningen met een zwarte honingraatgrille. Op de achterste stijl van de coupé prijkt voortaan de drietand van het merk en dat is niet alleen een verwijzing naar de Quattroporte, de traditie gaat terug tot 1963. Nieuw 7-spaaks lichtmetaal en een nieuwe metaalkleur maken het uiterlijk compleet. Velgen met 15 spaken blijven optioneel verkrijgbaar.

In het interieur merken we nieuwe wijzerplaten in een beter afleesbaar blauw en wit kleurenschema. De centrale console in aluminiumlook is voortaan standaard terwijl dat tot op heden optioneel was. De middentunnel werd opnieuw ontworpen en biedt meer opbergruimte. Het interieur kan uitgerust worden met nieuwe contrasterende kleuren voor de lederen bekleding van het centrale deel van de zetels, de deurpanelen en het dashboard. Vanaf september zijn de aangepaste Spyder en Coupé leverbaar.