Rinspeed 'chopt' Porsche Cayenne

Door: BV

H

et Zwitserse Rinspeed heeft weer een nieuwe blikvanger in de catalogus staan; de Chopster die op de Porsche Cayenne gebaseerd is. De meest ingrijpende aanpassing aan het design was het verlagen (choppen) van het dak met 15cm. Daardoor moesten alle glazen panelen en de A-, B-, C- en D-stijlen aangepast worden. Tijdens dat proces sneuvelden ook de achterportieren. Om de stevigheid te garanderen werd een rolkooi geïntegreerd, die evenwel onzichtbaar is weggewerkt. Andere opvallende uiterlijke kenmerken zijn een hertekend front met grote luchthappers en een opvallende windgeleider. De Chopster leeft ook op grote voet; het 10J x 23 lichtmetaal is voorzien van rubber met maatje 305. In het interieur vinden we vier individuele kuipzetels en fijn leder. Op vraag van de klant kan carbon of aluminium gebruikt worden voor de verfraaiing.

Rinspeed heeft ook wat aan de krachtbron gewerkt; het rechter pedaal staat voortaan in verbinding met 600pk en 800Nm. De tuner belooft een spurt naar 100km/u in minder dan 5 seconden en een topsnelheid van 290km/u. Exclusiviteit is gegarandeerd want het prijskaartje begint bij € 325.000 en kan met wat opties oplopen tot € 375.000.