Nieuwe Toledo debuteert in Parijs

p de Madrid Motor Show, twee maanden geleden, stelde Seat de Toledo Prototipo voor. Het dynamische merk uit de Audi-Group wist er meteen bij te zeggen dat de productieversie nog dit jaar in de toonzalen zou verschijnen. De publieke voorstelling volgt alvast op het Autosalon van Parijs, in september.

De Toledo is volgens de constructeur het tweede model van het “nieuwe Seat” en vertoont -niet onverwacht- dan ook een groot aantal gelijkenissen met de onlangs voorgestelde Altea. Deze 4,50m lange, 1,77m brede en 1,57m hoge gezinswagen houdt het midden tussen een klassieke berline en een monovolume en verraadt de band met de Altea vooral vooraan. De flank wordt gedomineerd door de ‘Dynamic Line’, de plooilijn die bij de voorste wielkasten start en over de flank naar onder toe afbuigt. Die zorgt voor een uitgesproken dynamisch voorkomen. Het meest opvallende stijlkenmerk blijft echter de achterzijde, waar Seat opteert voor een opstelling à la Renault Vel Satis; een bijna panoramische, verticaal opgestelde achterruit en een gedurfde hoekige koffer. Achter die kofferklep zit een bagageruimte van 500l, net zo veel als bij de uittredende Toledo, alleen is ze in dit geval voorzien van een dubbele bodem.

Het nieuwe model zal aangeboden worden met vier motoren. Voor de benzineliefhebbers komt er een 150pk sterke 2.0FSI en een 102pk krachtige 1.6. Dieselen zal kunnen met de 2.0TDI met 140pk (die in ons land om fiscale redenen waarschijnlijk teruggeschroefd wordt naar 136pk) en een 1.9TDI met 105pk. De krachtigste motoren van elk brandstoftype worden gekoppeld aan een handgeschakelde zesbak. Een Tiptronic-automaat kan gecombineerd worden met de FSI, terwijl de TDI met 140pk tegen een meerprijs gekoppeld wordt aan de automatische DSG-schakeldoos met dubbele koppeling. Tot de uitrusting op vlak van veiligheid zullen onder meer ABS, tractiecontrole en stabiliteitscontrole (met noodremhulp) behoren. Daarnaast zal elke Toledo de fabriek verlaten met 6 plofkussens en zijn er driepuntsgordels voor alle zitplaatsen. Tot de comfortsystemen zullen onder meer een MP3-speler en Bluetooth-technologie voor mobiele apparaten behoren, zij het niet standaard.

De nieuwe Toledo zal in het Spaanse Martorell van de band lopen. Daar wordt ook al de Altea gebouwd waarmee de Toledo het gros van de componenten zal delen.