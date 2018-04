FR-V: Honda's nieuwe zeszitter

Door: BV

onda heeft de eerste gegevens van haar nieuwe zeszitter vrijgegeven. Die zal als FR-V door het leven gaan en plaats bieden aan zes personen op twee zetelrijen met telkens drie individuele zitplaatsen. Daardoor is de Fiat Multipla niet langer de enige met een dergelijke opstelling. Honda ziet evenwel nog meer mogelijkheden want voortaan in de middelste zitplaats vooraan ook toegankelijk voor kinderen. Dat geeft ouders bijvoorbeeld de kans om hun kroost beter in de gaten te houden. De middelste zetel vooraan kan omgevormd worden tot armsteun of tafeltje, terwijl elke zitplaats van de tweede rij in enkele stappen kan opgeborgen worden in de vloer. Zetels verwijderen hoeft dus niet en de verkregen laadvloer zou geheel vlak zijn.

De veiligheid aan boord wil de constructeur garanderen met tweetrapsairbags voorin (de passagiersairbag is extra groot om ook de passagier in het midden te beschermen), zijairbags, gordijnairbags over de hele lengte en driepuntsgordels met spanners en spankrachtbegrenzers op alle zitplaatsen.

Honda zal twee benzinemotoren aanbieden; een 1.7l VTEC met enkele bovenliggende nokkenas die 125pk levert en gekoppeld wordt aan een manuele vijfbak en een 2.0 i-VTEC met dubbele bovenliggende nokkenassen die goed is voor 150pk. In 2005 komt daar nog de huiseigen 2.2l dieselmotor bij die we al kennen uit de Accord. De 2.0 en 2.2 krijgen een handgeroerde zesbak. De verkoop start dit najaar.