Verleidelijke Daewoo Matiz

aewoo lanceert een speciale uitgave van de Daewoo Matiz. In de meeste landen in Europa zal die ‘Flirt’ heten, maar omdat die naam in België al door een andere constructeur geclaimd werd, zal de verleidelijke uitvoering hier als ‘Make-Up’ in de catalogus staan. De uitvoering kreeg een luxueuze afwerking met een lederen stuurwiel en versnellingspookknop, een bekleding in een leder/alcantara-combinatie, mattenset en een radio/CD-speler. Het interieur werd voorts nog verrijkt met zilverkleurige accenten. Het netto-prijskaartje bedraagt € 8.999. Metaalkleur is nog een optie voor € 235.

Om de lancering van de reeks in de kijker te zetten voerde GM Daewoo een onderzoek uit naar het flirtgedrag van de Europese bevolking. Tijdens het onderzoek werd mannen en vrouwen gevraagd de andere sekse te beoordelen op zes essentiële flirtkenmerken: gevoeligheid, humor, romantiek, tederheid, attentheid en ontvankelijkheid. De Italianen, Fransen en Spanjaarden zijn de meest gedreven flirters met scores van respectievelijk 89%, 82% en 79%. Belgen en Nederlanders scoren bovengemiddeld met 73%, gevolgd door de Oostenrijkers, Bulgaren en Finnen. De Britten zijn de slechtste flirters met een score van nauwelijks 40%.