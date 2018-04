Stoere Citroen Berlingo

Door: BV

inds zijn lancering in 1996 wist Citroën al meer dan een miljoen Berlingo’s aan de man te brengen. In 2003 kreeg het model een facelift en heden lanceert het merk van de polyvalente ruimtewagen een stoere versie. Net als bij de C3 krijgt die de toevoeging XTR. Het model krijgt stijlelementen die ontleent zijn aan de SUV’s en heeft onder meer recht op een versterkte ophanging, een 30mm verhoogde rijhoogte, 15-duims wielen, een versteviging aan de onderzijde van de voorbumper en aluminiumkleurige sierringen rond de mistlichten vooraan. Om de motor en rem- en brandstofleidingen tijdens uitstapjes op het onverhard beter te beschermen wordt een stevigere beschermingsplaat gemonteerd. De uitgave zal ook herkenbaar zijn aan XTR-monogrammen en een specifieke decoratie op de dakbogen. Er zijn vier koetswerkkleuren beschikbaar, waarvan er één nieuw is. In het interieur overheersen beige tinten. Onder meer de decoratie van het dashboard, de deurpanelen en de nieuwe zetelbekleding zijn in die kleur uitgevoerd. De uitrusting bestaat uit een met leder bekleed stuurwiel, twee zijdelingse schuifdeuren, manuele airco, een audio-systeem met CD en het uitrustingspack (met onder meer vliegtuigtafeltjes op de rugzijde van de voorzetels).

Dankzij de versterkte ophanging en de hogere bodemvrijheid moet je volgens Citroën met de Berlingo XTR probleemloos modderige of rotsachtige paden kunnen berijden. Vierwielaandrijving heeft de constructeur niet voorzien, maar het klassieke differentieel vooraan wordt wel vervangen door een beperkt sperdifferentieel. Dat laat, in tegenstelling tot een standaard differentieel, toe het verschil in rotatiesnelheid tussen het rechter- en linkerwiel te beperken. Het motorkoppel dat naar het doorspinnende wiel wordt overgebracht is op die manier beperkt tot maximum 75%. De overige 25% worden steeds doorgestuurd naar het wiel dat wel grip heeft. Voldoende om in alle veiligheid over een gladde ondergrond te rijden of zelfs met één van de twee aangedreven voorwielen van de grond niet in problemen te komen, claimen de Fransen.

De Berlingo XTR wordt in België aangeboden met 2.0HDi dieselmotor met 90pk, gekoppeld aan een handgeschakelde vijfbak. De prestaties zijn identiek aan die van de Berlingo Multispace met identieke motor. Op het prijskaartje staat € 18.750.