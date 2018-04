Peugeot 206 met 1.6HDi dieselmotor

Door: BV

e vraag naar dieselmotoren zit nog steeds in de lift; op de globale Europese markt steeg het aandeel van 24,8% in 1998 tot 43,6% in 2003. Het compacte B-segment moet daarvoor nauwelijks onderdoen met een dieselaandeel van 42% in 2003. Een trend die geholpen wordt door de introductie van almaar krachtiger, soepeler en fiscaal voordeliger dieselmotoren. Het 206-gamma kreeg destijds een 2.0HDi met 90pk in het vooronder, later aangevuld met een 69pk sterke 1.4HDi. Op basis van deze laatste motor ontwikkelde PSA en Ford een 1.6l dieselkrachtbron. Het volledig in aluminium uitgevoerde blok kreeg een cilinderkop met 16 kleppen, een dubbele bovenliggende nokkenas en een drukvoeding op basis van een Garrett GT 15 turbocompressor met variabele geometrie en lage inertie. De 1.6HDi wordt gevoed door een common-rail injectiesysteem (afkomstig van Bosch) van de tweede generatie. De inspuitdruk ervan varieert van 250bar bij stationair toerental tot 1.600bar bij de maximale omwentelingssnelheid. De HDi is gekoppeld aan een roetfilter, waardoor de krachtbron aan de Euro 4-norm voldoet.

De nieuwste aanwinst binnen het 206 gamma is bij 4.000t/min. 110pk sterk en levert een maximaal koppel van 240Nm bij 1.750t/min. In de hoogste drie versnellingen zorgt een overboost-functie tijdelijk voor 20Nm meer koppel. De krachtbron wordt gekoppeld aan een met versterkte, met de hand bediende schakeldoos met vijf gangwissels. Zowel de berline als de SW halen een topsnelheid van 186km/u. De spurt naar 100km/u kan in het geval van de berline in 11,1sec. De SW heeft daar 4 tienden meer voor nodig. Prestaties die Peugeot goed genoeg achtte om de 1.6HDi naast de XS-, Quicksilver-en Crystaluitvoeringen ook als GTi beschikbaar te maken. Die is herkenbaar aan 205/45-rubber op 16-duims lichtmetaal.

De berlineversie van de GTi 1.6HDi neemt het onderstel over van de 2.0 GTi benzineversie. Bij de SW werd geopteerd voor de ophanging van de 2.0HDi, waarbij de diameter van de achterste stabilisatorstang met een millimeter werd verhoogd.

Met de gamma-uitbreiding hoopt Peugeot de opmars voort te kunnen zetten. De voorbije drie jaren verkocht Peugeot jaarlijks wereldwijd meer dan 800.000 206. Het prijskaartje voor de 1.6HDi begint bij € 16.120 voor de driedeurs en € 16.260 voor de vijfdeurs. De SW is vanaf € 17.220 verkrijgbaar.