Morgan Plus 8 vervangen

organ is de oudste Britse constructeur met een leeftijd van intussen 95 jaar. De Plus 8 stond al 36 jaar in de catalogus en uiteindelijk heeft de constructeur ervoor gekozen het model een update te geven. De basisingrediënten blijven hetzelfde; de koets wordt nog steeds met de hand gebouwd, de vormgeving wijzigt niet en ook het chassis wordt nog steeds ambachtelijk vervaardigd. Dat bestaat uit hout met metalen verstevigingen. De motor onder de kap is nieuw en dat is bij de nicheconstructeur voldoende om het model om te dopen tot Roadster. De 4.0l V8 is vervangen door een moderne 3.0l V6 met 24 kleppen die afkomstig is van Ford. Die levert 223pk (bij 6.250t/min. en 280Nm bij 4.900t/min.), dat is meer vermogen, maar minder koppel dan voorheen. De kracht wordt via een handgeschakelde vijfbak naar de achterwielen versluist. Dankzij een leeggewicht van 940kg spurt de open tweezitter naar 100km/u in 5 seconden. De topsnelheid bedraagt 219km/u.