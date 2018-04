Saab 9-3 krijgt moderne 1.9 diesel

Door: BV

l in november wisten we u te melden dat Saab de 9-3 zou aanbieden met dieselmotoren van Fiat-origine, maar nu pas worden de modellen voorgesteld. Het gaat om uitvoeringen met de 1.9 common-rail dieselmotor in twee vermogensversies; met 120 en 150pk.

Het dwars vooraan gemonteerde cilinderblok met identieke inhoud (1.910cc) verschilt voor beide motorversies enkel op het vlak van bovenbouw. Het gietijzeren blok van de 150pk-variant heeft recht op dubbele bovenliggende nokkenassen en vier kleppen per cilinder. Bij de 120pk-versie is dat een enkele bovenliggende nokkenas met een totaal van 8 kleppen. De inspuitdruk van het systeem loopt op tot 1.600bar. De 2.2TiD die wordt vervangen zou eind dit jaar niet meer voldoen aan de geldende emissienormen, maar de nieuwe diesel beperken hun uitstoot (onder meer dankzij een zelfreinigende en onderhoudsvrije partikelfilter) tot de Euro IV-norm. Het koppel van de krachtigste variant piekt bij 315Nm. De 8-klepper levert maximaal 280Nm. In beide gevallen staat de maximale trekkracht tussen 1.750 en 3.250t/min. ter beschikking.

De motoren worden standaard gekoppeld aan een sportief gespreide handgeschakelde zesbak. Een nieuwe Aisin AW automaat met zes verhoudingen zal optioneel aangeboden worden op de 150pk-uitvoering. Daarmee kan ook automatisch geschakeld worden door tegen het pookje te tikken. Voor peddels aan het stuurwiel zal bijbetaald moeten worden.

Saab beweert dat de tussenacceleraties alvast voor de topuitvoering vergelijkbaar zijn met die van het Aero topmodel met benzinemotor. De spurt naar 100km/u neemt 9,3sec in beslag. Het verbruiksgemiddelde bedraagt 5,8l/100km.