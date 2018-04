Opel Astra: dit is de break!

Door: BV

pel heeft de eerste beelden en gegevens van de nieuwe Astra Break vrijgegeven. Het design volgt de stijl van de vijfdeurs en krijgt kenmerkende zijruiten en een grote achterruit. De vlakke dakrails, die werden geïntroduceerd op de Vectra break en de Signum zijn beschikbaar in zwart of zilver en benadrukken de elegante lijnen van het ontwerp. De achterzijde krijgt ook hier een aparte uitstraling door de typerende centrale vouwlijn, de opvallende driedimensionale lichtunits en een dikke verchroomde sierlijst.

De break wordt in het totaal 4,51m lang, 1,75m breed en 1,5m hoog. De wielbasis bedraagt 2,70m en dat is een winst van 9cm ten opzichte van het vorige model. Dat komt uiteraard de interieurruimte ten goede. Zo kon Opel, dat sinds de komst van de Zafira flexibiliteit hoog in het vaandel voert, een verschuifbare achterbank monteren. De beenruimte kan vergroot worden tot maximaal 936mm, wat 66mm meer is dan het vorige model. De achterbank is verstelbaar over 105mm waardoor de laadruimte maximaal 1,13m lang wordt. De bank is standaard 60/40 neerklapbaar, maar optioneel kan ook een 40/20/40 verdeling geleverd worden. Met een optionele neerklapbare passagierszetel kunnen zelfs stukken tot een lengte van 2,75m geladen worden. De laadcapaciteit onder de bagageafdekking bedraagt 530l, uitbreidbaar tot 1500l. Net als bij de Vectra break beschikt de kofferruimte over vlakke wanden en een lage drempel (582mm). Elementen die de belaadbaarheid en het gebruiksgemak ten goede komen. Opel zal ook het gepantenteerde FlexOrganizer-systeem aanbieden; een opbergsysteem dat toelaat de bagageruimte naar wens in te delen.

Net als de Berline, zal op het merk met de Bliksemschicht de meer functionele variant verkrijgbaar maken met optionele adaptieve IDSplus-ophanging met elektronisch geregelde dempers. Dat is een primeur in de klasse van de Astra, en zou een ongeëvenaard comfort moeten garanderen. Het motorenpallet wordt identiek aan dat van de vijfdeurs; dat wil zeggen dat klanten de keuze krijgen uit niet minder dan 5 benzinemotoren en vier diesels. Het gaat om een 1.4l met 90pk, een 1.6l met 105pk, een 1.8l met 125pk, een 2.0 Turbo met 170pk en een 2.0 Turbo met 200pk bij de benzines. Dieselen kan met een 80- of 100pk-versie van de 1.7CDTI-motor of met een 120- of 150pk-versie van de van Fiat afkomstige 1.9CDTI-krachtbron. Alle motoren voldoen aan de Euro IV-norm. Het transmissiegamma zal bestaan uit een handgeschakelde zesbak (standaard op de 1.9CDTI en 2.0 Turbomotoren, optioneel op de 1.7CDTI 100pk), een handgeschakelde vijfversnellingsbak of een viertrapsautomaat die optioneel verkrijgbaar is op de 1.8l benzine. Daarnaast zal op sommige modellen ook een geautomatiseerde manuele transmissie aangeboden worden.

De break die heden wordt voorgesteld op het Autosalon van Madrid gaat eerst in productie in het Duitse Bochum en zal kort daarna ook in Antwerpen van de band rollen. De marktintroductie is voorzien voor oktober.