Daewoo Nubira break komt einde zomer

Door: BV

n februari wisten we u de komst van de Daewoo Nubira break te melden. Deze 4,56m lange, 1,72m brede en 1,46m hoge variant, ontwikkeld door het GM Daewoo design center in Bupyong (Zuid-Korea) op basis van de door Pininfarina getekende berline, ging op het Autosalon van Genève in première. Heden maakt de importeur bekend dat het model tegen het einde van de zomer op de Belgische markt verwacht wordt.

Het interieur biedt een bovengemiddelde interieur- en bagageruimte. De koffer is immers 400l groot en kan middels een standaard 40/60 gedeelde achterbank uitgebreid worden tot 1.400l. In het interieur zelf zijn er voorts niet minder dan 25 opbergmogelijkheden.

De Nubira Wagon zal te krijgen zijn met een 109pk sterke 1.6 en een 122pk krachtige 1.8l benzinemotor. Daewoo belooft alvast concurrentiële prijzen.