De nieuwe Porsche 911!

inds 1963 al bouwt Porsche de 911, en sinds die tijd is het model permanent in evolutie. Van de volgende stap daarin, de 997, zijn intussen de eerste gegevens en beelden vrijgegeven. Het uiterlijk blijft herkenbaar, maar evolueert natuurlijk wel. De geïntegreerde koplampunits met complex design vooraan zijn immers na één generatie terug verdwenen. Porsche grijpt terug naar de oorsprong en voortaan heeft het icoon weer ronde koplampen. Het front krijgt verder uitzonderlijk vlakke vleugels -dat was ooit anders- en een quasi naadloos in het design geïntegreerde bumper. Ook achteraan blijven sobere lijnen troef, maar het geheel ziet er gespierder en agressiever uit dan voorheen. Een indruk die vooral te wijten is aan de nieuwe hoekomvattende achterbumper en de herwerkte vormgeving van de achterste lichtunits. Ook nam de spoorbreedte toe, is de aërodynamica van de achtervleugel geoptimaliseerd en zijn er voortaan buitenspiegels met dubbele armen.

Het motorenaanbod werd onder de loep genomen en aangepast. Zo is er een herziende 3,6l boxermotor die voortaan goed is voor 325pk. Momenteel is dat nog 320pk. Op het vlak van prestaties maakt het alvast weinig uit; 100km/u staat net als voorheen na 5 seconden op de teller en de top bedraagt nog steeds 285km/u. Een 3,8l boxer met 355pk en 400Nm koppel zal achter de as van de nieuwe Carrera S ingebouwd worden. Die wordt daarmee 2 tienden en 8km/u sneller dan de ‘gewone’ 997. Beide motoren worden gekoppeld aan een nieuw ontwikkelde zesbak. Het is voor het eerst sinds 1977 dat Porsche meteen twee uitvoeringen van een nieuw model lanceert.

De Carrera S krijgt een onderstel met ‘Porsche Actieve Suspension Management’, een adaptieve en variabele demping die de bestuurder de keuze laat tussen een meer comfortabele of een meer sportieve setting. Optioneel zal deze technologie natuurlijk ook op de Carrera verkrijgbaar zijn.