Op waterstof door 14 Europese landen

et het waterstofvoertuig Hydrogen 3, gebaseerd op de Opel Zafira en voorzien van een 82pk en 215Nm sterke elektromotor die door een brandstofcel wordt gevoed, zal Opel trachten 10.000km af te leggen van het Noorse Hammersfest naar het Portugese Cabo da Roca. In het totaal staan 20 ritten op het programma. Het is de bedoeling de technologie te testen in afmattende en variërende omstandigheden, met grote vochtigheids- en temperatuursverschillen. Het experiment wordt gecombineerd met een reizende tentoonstelling die het publiek op 14 stopplaatsen de gelegenheid geeft meer te weten te komen over brandstofaandrijving en het gebruik van waterstof als brandstof. De karavaan doet ook Brussel aan, met een stop op 18 mei op de esplanade van het Brusselse Jubelpark. GM wil tegen 2010 emissievrije voertuigen op de markt brengen.