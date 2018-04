Moderne dieselmotoren voor Opel Vectra

Door: BV

e één zijn dood is de ander zijn brood. Dat is een gezegde dat onverkort op de autosector van toepassing is. Nauwelijks meer dan een jaar geleden zag het er immers naar uit dat Opel de noodzakelijke toestroom van klanten vooral door middel van design, uitrusting en technologie ging moeten lokken. De dieselmotoren die in het hele gamma aanwezig waren, stonden immers niet echt te boek als beschaafd, specifiek zuinig of krachtig. Kortom, Opel had de laatste dieseltrein gemist. Fiat daarentegen hoort tot de drijvende kracht achter de dieselevolutie van de jongste jaren. Het merk heeft moderne common-rail dieselmotoren van de eerste en tweede generatie. Helaas voor de groep uit Turijn, liep het boekhoudkundig minder gesmeerd. Motorgigant GM schoot te hulp en een neveneffect daarvan is dat Opel plotsklaps toegang krijgt tot de moderne en betrouwbare dieseltechnologie en de Duitsers uit Rüsselheim weer wat optimistischer de toekomst tegemoet kunnen zien. In het segment van de Vectra vertegenwoordigt het dieselvolume intussen immers meer dan 70% van de verkopen.

In het kader van het dieseloffensief lanceerde Opel twee vermogensversies van de 1.9-motor -die bij het merk met de bliksemschicht de toevoeging CDTI krijgt- in het Vectra gamma. Dat houdt in dat de Vectra 4-deurs, de Vectra GTS, de Break en de Signum voortaan met fiscaal gunstiger 120pk en 150pk diesels te krijgen zijn. Beide motoren worden gekoppeld aan een manuele zesbak. De 150pk-variant zal in de loop van modeljaar 2005 ook gekoppeld kunnen worden aan een volledig nieuwe 6-trapsautomaat. Beide motoren hebben vier cilinders, een inhoud van 1910cc, een turbo met variabele geometrie en een intercooler. De cilinderkoppen vormen het voornaamste verschilpunt. De 120pk-versie krijgt immers twee kleppen per cilinder, tegenover vier voor de variant met 150pk. De brandstof wordt via een gemeenschappelijke buis onder een druk tot 1.600bar ingespoten in de verbrandingskamers. Ze voldoen beiden aan de Euro IV emissienorm dankzij een nieuwe onderhoudsvrije dieselpartikelfilter die geen gebruik maakt van additieven.

De 1.9CDTI 120pk levert z’n volledige vermogen bij 3.500t/min. Een koppel van 280Nm is tussen 2.000 en 2.750t/min. constant ter beschikking. De zestienklepper heeft z’n vermogenspiek bij 4.000t/min. Het koppel bedraagt een riante 315Nm over hetzelfde toerentalgebied als de 120pk-uitvoering. Met de eerste variant haalt de Vectra en Vectra GTS 100km/u na 11,5sec en accelereren de Break en de Signum naar de kaap van 100km/u in 12,2sec. De versies met 150pk duiken voor de Vectra en Vectra GTS met 2 tienden onder de 10sec, terwijl de twee koetswerkuitvoeringen met lange wielbasis een halve seconde boven die grens blijven hangen. Het verbruiksgemiddelde schommelt afhankelijk van de motor en de koets tussen 5,7l en 6,1l/100km.

Het eerste wat ons tijdens het rijden opvalt is de werkingsrust van beide motoren. De trillingen worden uitstekend gefilterd, zowel in het stuur als in de pedalen en het pookje van de snedig schakelende bak. Het knorrende dieselgeluid waar Opel maar niet vanaf scheen te geraken is verdwenen en beide diesels zijn uitzonderlijk zacht voor het gehoor. De 120pk-versie is zelfs nog iets zuiniger met decibels. Rijden doen ze allebei als de beste. In geen van beide vermogensversies is de tractie een probleem, de ophanging werkt uitstekend en de diesels hernemen dat het een lieve lust is. Hou het toerental tussen 1.750 en 3.500t/min en je hebt permanent reserve. De 150pk toont zich wat brutaler, zonder dat het ooit storend wordt, en lijkt ons bij uitstek geschikt voor de sportievere rijder. 120pk is evenwel ruim voldoende en het verschil in prestaties en tussenacceleraties tussen een Vectra met 120pk en een (zwaardere) Signum met 150pk -die we beiden konden rijden- is dan ook marginaal. Met een prijsverschil van € 1350 tussen beide motorversies zouden we probleemloos kiezen voor de versie met 120pk, omdat die nog iets stiller is en onder geen enkel beding laks of ondergemotoriseerd overkomt. In elk geval horen Opel’s minder fiscaal gunstige (2.0 en 2.2) huiseigen DTI’s, die voorlopig ook nog in het aanbod staan, wat ons betreft niet meer tot de keuzemogelijkheden. Die 2.0DTI met 100pk en 2.2DTI met 125pk zijn beiden goedkoper dan de 1.9CDTI (verkrijgbaar vanaf € 22.830 op de Vectra, € 24.120 bij de GTS, € 23.830 voor de Break en € 25.850 voor de Signum), maar scoren op elk vlak ondermaats. Met moderne diesels onder de kap blijkt dat Opel met de Vectra naast het verstand ook het hart kan bekoren.