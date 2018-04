Nieuwe motoren Opel Combo

Door: BV

e Opel Combo die verkrijgbaar is in de bestelwagenuitvoering Cargo of de personenwagenuitvoering Tour, doet het goed. Vorig jaar kozen 63.395 Europese klanten ervoor. Dat was 29% meer dan het jaar voorheen. In België werden vorig jaar zelfs dubbel zo veel Combo’s verkocht als in 2002 en deze stijgende trend zet zich ook in het eerste kwartaal van 2004 door. Om het model nog concurrentiëler te maken wordt het motorenpallet onder handen genomen.

De 65pk sterke 1.7 DI verdwijnt ten voordele van de 1.3 CDTI common-rail turbodiesel. Die is 70pk en 170Nm sterk en neemt genoegen met 5l brandstof per 100km. De 1.7 DTI was 75pk sterk, maar wordt vervangen door de 1.7 CDTI. Die is met uitstek geschikt voor klanten die een grote belaadbaarheid aan meer dynamische rijprestaties wensen te koppelen. Ook dit is een common-rail diesel, met een vermogen van 100pk en 240Nm koppel. In het minder populaire benzineaanbod is de 1.4 ECOTEC met brandstofbesparende TWINPORT-technologie nieuw. De viercilinder levert 90pk en 125Nm.

De Combo met 1.3 CDTI diesel wordt op 30 april op het Autosalon van Lissabon voorgesteld. De andere motoren komen later.