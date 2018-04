Mini Cooper S Cabrio

Door: BV

O

p het Autosalon van Madrid introduceert Mini de nieuwe topper uit het in Genève gelanceerde Cabrio-aanbod; de Cooper S Cabrio. De 1.6l viercilinder compressormotor met intercooler produceert zoals nu ook bij de gesloten versies het geval is 170pk. Dat vermogen komt vrij bij 6.000t/min, terwijl een maximumkoppel van 220Nm bij 4.000t/min. ter beschikking is. Voldoende om de krachtigste Cabrio in zijn segment een topsnelheid van 215km/u mee te geven. De acceleratie naar 100km/u neemt slechts 7,4sec in beslag. Dat is 2 tienden meer dan bij de gesloten variant. Een herneming van 80 naar 120km/u in nauwelijks 6,6sec bewijst dat ook de tussenacceleraties bijzonder vlot kunnen verlopen. Het verbruiksgemiddelde bedraagt 8,8l/100km.

Net als de andere Mini’s Cabrio is het stoffen vouwdak beschikbaar in drie kleuren. Met een druk op de knop wordt het in 15 seconden opengevouwen. Uniek is de schuifdakfunctie. Het voorste dakdeel kan immers over een afstand van maximaal 40cm horizontaal verschuiven tot een snelheid van 120km/u. De specifieke standaarduitrusting van de Cooper S Cabrio bestaat naast het volautomatische vouwdak onder meer uit vier airbags, zestienduims lichtmetaal en parkeerhulp. Bij de opties zijn Xenonlampen, een navigatiesysteem met 16:9 kleurenscherm en enkele nieuwe lichtmetalen velgen de blikvangers. Er is keuze uit 10 koetswerktinten, waarvan er 2 exclusief voor het topmodel zijn voorbehouden. Dat is trouwens ook nog herkenbaar aan de specifieke voor- en achterbumper en de extra luchtinlaat boven de grille.

In augustus wordt het model op de eerste markten geïntroduceerd. In september zou het model in alle Europese landen te krijgen moeten zijn. In ons land zal aan de S Cabrio een prijskaartje hangen van € 26.950.