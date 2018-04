Opfrisbeurt voor Mini

Door: BV

e Mini Cabrio, die het afgelopen Autosalon van Genève in première ging, had al enkele aangepaste stijlelementen, en na de zomer zullen deze ook op de rest van het gamma doorgevoerd worden.

Zowel voor- als achteraan krijgt de sympathieke vierzitter nieuwe bumpers die het geheel een atletischer uitstraling geven. Alleen bij de Mini One D (de diesel) en de Mini Cooper S blijft het huidige ontwerp behouden. Alle exemplaren krijgen wel nieuwe lichtunits. Die hebben helder afdekglas. De Xenonlichten worden voortaan geaccentueerd door een lichtring. Verder wordt het kleurenpallet uitgebreid met twee nieuwe metaalkleuren.

Binnenin is er meer bergruimte in de centrale console, zijn er meer ergonomische deurpanelen met een bredere armsteun, een handvat voor de passagier vooraan, een grotere achteruitkijkspiegel en een extra zonneklepje voor de bestuurder. Optioneel kan geopteerd worden voor een Chrome Line interieur, met tal van chroomaccenten, of een Cockpit Chrono-pakket met drie extra ronde klokken. De voorzetels werden verbeterd door de zijdelingse steunvlakken groter te maken.

Onderhuids bestaan de wijzigingen uit een aangepaste versnellingsbakverhouding voor de Mini One. Die is daardoor in staat de tussenacceleraties vlotter uit te voeren. Het motorvermogen van de One en de Cooper bleef identiek, maar deze laatste ziet z’n koppel licht stijgen naar 150Nm, waardoor die wat beter presteert. De 1.6l compressormotor van de Cooper S is voortaan 170 in plaats van 163pk sterk terwijl het koppel steeg naar 220Nm (bij 4.000t/min). Daardoor haalt de sportieve variant een top van 222km/u en kan 100km/u al na 7,2sec op de teller staan.

De Mini-fabriek in Oxford zal de aangepaste modellen vanaf juli bouwen. Ze worden op het vasteland geïntroduceerd in augustus of september (afhankelijk van het land). De prijs zou ongeveer een halve procent omhoog gaan.